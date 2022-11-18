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Planeta discovery tasting at Decanter’s London Fine Wine Encounter 2022

The audience was treated to a tour of Sicily with Planeta winemaker, Patricia Tóth at the Decanter London Fine Wine Encounter on 5 November.
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Patricia Tóth, winemaker at Planeta, visited the Landmark hotel in London at the beginning of November for Decanter’s London Fine Wine Encounter – the first since 2019.

Planeta had a stand in the new Cellar Collection room, treating guests to back vintages of Planeta Chardonnay, but there was also a full room of wine fans listening eagerly to Patricia during her discovery tasting masterclass featuring the Sicilian winery’s diverse portfolio of wines.

Scroll down to see tasting notes and scores for six Planeta wines in the ‘discovery tasting’

Tóth made apologies for her English in case it started to ‘sound a bit rustic’, since she had spent the previous few weeks in Planeta’s cellars following harvest, not uttering a word of the language. But she needn’t have worried – Tóth delivered an insightful and passionate lesson on the variety on offer from Italy’s southern island.

Planeta discovery tasting:

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