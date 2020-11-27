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Port 2018: Vintage guide and what to buy

For some houses, this is the fourth vintage declaration in a row – but how do the 2018 Ports stack up against the highly rated 2015, 2016 and 2017 vintages? Richard Mayson finds out and recommends over 20 Ports to buy from the 2018 vintage.
Richard Mayson Richard Mayson

The buses in a West Yorkshire town used to be referred to as ‘grapes’: they were red, you waited for ages and then they came along in a bunch. There is something of the same to be said about Port vintages these days, with the last four years declared in a row.

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It used to be a rule of thumb that declared vintages would number about three a decade; 1960, 1963, and 1966 being a case in point. Then there could be long gaps like that between 1985 and 1991/2.

But in recent years Port drinkers have been faced with an embarras de richesse with declarations taking place in 2015, 2016 and 2017 followed by yet another successful year in 2018.

Port 2018: top recommendations

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