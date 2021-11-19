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PREMIUM

Premium Languedoc-Roussillon white wines: 30 to try

A 'phenomenal' tasting of premium white wines showed the originality, diversity and quality of styles on offer in this vast region of southern France, reports Elizabeth Gabay MW.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

This proved to be a phenomenal tasting of Languedoc-Roussillon white wines, with more than a third of the 100 tasted achieving high scores and the rest not far behind.

Prices ranged from around £25 to above £100 per bottle, with a couple of outliers under £20 that held their own against the big players.

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