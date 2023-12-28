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PREMIUM

Producer Profile: Château TrotteVieille

A jewel in St-Emilion’s crown, this family-owned property has one of the oldest histories in the region, and Cabernet vines more than a century old. But it flies surprisingly under the radar for a premier grand cru classé B estate, quietly producing wines of understated purity.
Georgie Hindle Georgie Hindle

They’re beautiful, aren’t they?’ I was asked while ambling through Château TrotteVieille’s St-Emilion vineyard on a beautifully sunny day in September – grapes still on the vine, full of juice and awaiting the final picking that would come in a few days. ‘Indeed, they are,’ I replied as I bent down for a closer look, wellington boots mulching the recently rain-filled soil. The objects in question were pre-phylloxera vines dating back to the 19th century. Gnarled, thickly set and brimming with green leaves and plentiful berries, a marker of this year’s excellent fruit set and bumper crop to come. I knew TrotteVieille had some impressive vines – said to be the oldest on the Right Bank, and likely in all of Bordeaux – but there’s something uniquely moving about seeing these majestic living creatures that have been firmly rooted for more than 140 years.

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About 3,000 of these ancient Cabernet Franc vines are nestled in the middle of two plots, within an eight-hectare (7ha planted) enclosed vineyard, or clos, of which 40 disease-proof vines have been selected and are being used for the estate’s new massal selection plantings (propagation using cuttings taken from the best-quality existing vines on a plot). The vineyard, farmed organically but not certified, is roughly split equally to Merlot and Cabernet Franc with 5% of Cabernet Sauvignon, of which 80% is high-density plantings.

Pick of the vintages: a taste of TrotteVieille

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