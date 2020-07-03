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Producer Profile: Nyetimber

The first English estate to exclusively plant the classic trio of Champagne grapes....
Sylvia Wu Sylvia Wu

The name Nyetimber first appeared in the Domesday Book in 1086 as ‘Nitimbreha’, believed to refer to a newly timbered house.

In 1139, a Benedictine Monastery was built here. The Nyetimber Manor was passed on from King Henry VIII to his fourth wife Anne of Cleves when their marriage was annulled.

A taste of Nyetimber wines:

The following wines have been tasted by Decanter experts. 

Also read:

English wine: Status report and top wines to try

Expert’s choice: English Bacchus

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