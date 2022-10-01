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Proprieta Sperino: producer profile and historic wines tasted

'The renown of Alto Piemonte in centuries past was no fluke,' says Stephen Brook, who tastes the wines of Alto Piemonte estate, Proprieta Sperino - including two historic bottles from 1904 and 1847.
Stephen Brook Stephen Brook

Proprieta Sperino in the Lessona DOC, Alto Piemonte, has been managed with great enthusiasm and flair for some years by Paolo de Marchi’s son, Luca.

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Paolo de Marchi was best known, of course, as the owner of the renowned Chianti Classico estate Isole e Olena until its very recent sale, but his ancestral property far to the north has nothing in common with the Tuscan winery except, Luca remarks, that each has to work with a difficult grape variety: Sangiovese at Isole e Olena and Nebbiolo at Proprieta Sperino.

Stephen Brook tastes Proprieta Sperino’s wines:

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