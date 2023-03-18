{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NDhkN2YwMTcxZDBlMmMzMTVmODdhZjkxZmM3MzNhMzAzZjEzYTUzN2VlMTJmNzg5MDdkNTc4ZTg3YmUxOTMwZQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Rioja’s investment potential

Interested in investing in wines from Rioja? Here's an in-depth look at the current fine wine market and whether there's a growing trend for trading Rioja.
Chris Mercer Chris Mercer

Rioja continues to be one to watch on the fine wine market, even if opinions are mixed on its investment credentials. It is certainly no fine wine newcomer, but has been garnering more attention from collectors and drinkers, according to Georgina Crawley, business development associate director at merchant Goedhuis & Co.

Related articles

Investment: fine wine sales outlook for 2023

Investing in Champagne: Will the surge top out?

Investing in Californian wine: top Napa labels still reign

Latest Wine News