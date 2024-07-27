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SO2 in wine – does it make it like vinyl or autotune?

When it comes to adding SO2 to wine, there are many competing points of view. How much is too much? Should it be used at all? Does it help or hinder terroir expression? Several leading natural wine advocates in the US offer their points of view.
Rupert Millar Rupert Millar

The use of SO2 in winemaking is a hot conversation topic among producers and industry professionals. There are those who champion its use freely, while others shun it almost entirely.

I got in touch with some leading voices in the natural wine movement in the US to get their thoughts.

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