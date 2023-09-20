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South America’s new flying winemakers plus 12 wines to try

Across the continent, an outdated ‘one size fits all’ approach to wine has given way to a detailed regional focus, with terroir expression the top priority. These are the worldly winemakers charting South America’s new path of self-discovery.
Amanda Barnes Amanda Barnes

Winemakers in South America are embarking on a new era – one of quiet self-confidence and curious self-discovery, bringing forth some of the most exciting and individual wines yet.

Distinctive regional personality is at the core of this new movement and it highlights a strong departure from the varietal- and style-driven wines that dominated the South American wine scene in the early 2000s. As the role and influence of foreign consultants diminishes, there’s a new breed of ‘flying winemakers’ on the ascent – natives who are shaping the wines and industry in South America, and beyond.

Scroll down for notes and scored of 12 top South American wines

New era, new wines: Amanda Barnes’ mixed dozen from South America

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