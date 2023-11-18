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Southern Oregon 2021: Vintage report
Clive Pursehouse
November 18, 2023
The region’s vintners welcomed the 2021 vintage after what was a cataclysmic year in 2020, marred by
smoke. The heat dome phenomenon was the signature event of the growing season. Yet, as in the wildfire further to the north, it occurred early enough in the summer not to impact the vintage’s final wines. Yields were below average, and the dry conditions marked the beginning of a drought that is still ongoing in this part of Oregon. Willamette Valley
Overall, the wines from 2021 in
are riper in style, and the white wines show brilliant balance. While many of the red wines have yet to be released, they are tending towards opulence and ripeness overall. Southern Oregon
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Warm but not hot
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