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PREMIUM

Sparkling adventures on the Orient Express 

Veuve Clicquot hosted a luxury railway trip on board the iconic Venice-Simplon-Orient-Express, A Belmond Train. Julie Sheppard jumped on board for exclusive cuvées, Michelin-starred dining and a taste of the golden age of train travel. 
Julie Sheppard Julie Sheppard

‘Dream on, but don’t imagine they’ll all come true. When will you realise… Vienna waits for you…’  The lyrics from Billy Joel’s Vienna could have been the soundtrack to my trip to Austria’s capital. But in fact this was a visit where dreams just might have come true…

Vienna was my starting point for a once-in-a-lifetime adventure with Veuve Clicquot on board the iconic Orient Express. Taking place across three days, the Veuve Clicquot European Solaire Journey would whisk guests from Vienna to Paris on board the Venice-Simplon-Orient-Express, A Belmond Train.

With luxury Champagne tastings and Michelin-starred dining, this was set to be an unforgettable experience.

Orient Express train with Paris sign

Veuve Clicquot in magnum: tasting notes

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