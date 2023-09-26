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St Helena 2020: The top Cabernets from this Napa AVA

The Mayacamas and Vaca mountain ranges nearly come together at the St Helena AVA. The region features some of Napa's most recognisable names. Jonathan Cristaldi shares his top wines from St Helena.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

QUICK LINK 2020 Napa Cabernet: full vintage report and top-scoring wines

North of Rutherford, the St. Helena AVA encompasses nearly 5,000ha, with over half planted to vine. Because the Macayamas and Vaca Mountains nearly converge just north of the town of St. Helena, the valley forms a narrow point much like an ‘hourglass’ that locks in heat during the day. From alluvial fans to hillside sites, the warmth and well-draining soils tend to produce wines of a more robust nature, with dark-fruited profiles and supple, silkier tannins.

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St Helena 2020: the top-scoring Cabernets

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