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Sunday lunch wines: 25 perfect picks

Banish all thoughts of the working week looming ahead, and indulge in one of those lazy Sunday lunches that extend long into the afternoon, or even the evening. Which gives you ample time to enjoy some great wine choices – but what to serve? You won’t go far wrong with any of our 25 top-value recommendations.
Fiona Beckett Fiona Beckett

While the long lunch may have disappeared from our weekday lives (well, mine at least), there’s nothing like a lingering Sunday get-together with family and friends to round off the weekend.

Wine lovers will no doubt see it as an opportunity to pull out a treasured bottle, but is that the best strategy? Should it be mellow and mature or bright, youthful and fruity? That depends rather less on the central ingredient of the meal than the way you cook it.

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