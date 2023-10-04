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The Araujo legacy: Wheeler Farms and Accendo Cellars, plus 10 wines tasted

After the sale of Calistoga-based Araujo Estate (now Eisele Vineyard) to France’s Pinault family, Bart and Daphne Araujo established Accendo Cellars. Simultaneously, they organized a collective and introduced Wheeler Farms in St. Helena, a modern hospitality and custom-crush facility for Napa’s top fine wines. Now, they are passing the torch to the second generation.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Though only a decade has passed since Bart and Daphne Araujo’s prized Eisele Vineyard was sold to Artemis Domaines and the Pinault family (owners of Bordeaux’s Château Latour), they’ve come so far that it seems half a century ago.

A legacy in transition

In 2013, after selling Eisele, they reinvented themselves with the introduction of Accendo Cellars – a label helmed by many of the same friends and family who helped establish Araujo Estate, including second-generation partners Jaime and Greg Araujo, as well as Françoise Peschon, who was the on-site winemaker at Araujo Estate beginning in 1993, and Nigel Kinsman, who joined Araujo Estate in 2007.

Decanter revealed today (4th October) that Bart and Daphne are stepping back from the Accendo day-to-day operations and passing the torch to second-generation partners Jaime and Greg Araujo. For half a year, Bart Araujo will serve in an advisory role as Executive Chairman to ensure a smooth transition.

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10 wines from Wheeler Farms and Accendo Cellars

The wines are listed by colour and score by winery

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