{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YWI2YWU5YTVkNTk0N2JmZjBlZDk2YTQxY2VjNzUwOWZkZDg2NDgzMTQ3YTk1YWRjOWU0NGVkYzY0MmRjNDYwYw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

The best Rioja vintages to drink now

If you have any old bottles of Rioja in your cellar, now may be the right time to uncork them. Pedro Ballesteros Torres MW highlights the best vintages to drink, with a selection of recommendations from 1978 to 2017.
Pedro Ballesteros Torres MW Pedro Ballesteros Torres MW

The oldies: 1862-1964

The most relevant quality of top Rioja wines is their capacity to improve over time in the cellar, often over a very long time. Some of the very rare 19th century Rioja that is still available gives unforgettable sensorial experiences.

Scroll down to see tasting notes and scores for top Riojas that are drinking well now

If you happen to have any bottle of very old Rioja, particularly Riscal, go for it. A high proportion of them are very likely to provide a great tasting moment, if you follow a few rules:

See tasting notes and scores for top Riojas that are drinking well now

You may also like

Meet Rioja’s wine nobility
Rioja: Reimagining Gran Reserva
Rioja 1990s: A vintage guide

Latest Wine News