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The thrilling diversity of Alto Adige including eight spectacular wines to seek out

At the Decanter Italy Experience in London, Michael Garner introduced eight excellent wines from Alto Adige to showcase the viticultural diversity of the area, including some of Italy's most highly regarded wines.
Michael Garner Michael Garner

Alto Adige is a tiny region in north Italy, with fewer than 6,000 hectares under vine accounting for less than 1% of Italy’s total wine production. Yet at least 20 different grape varieties grow in these spectacular Alpine vineyards, ranging from 200 to over 1,000 metres above sea level.

Scroll down to see tasting notes and scores for the eight Alto Adige masterclass wines

The near-perfect climate for viticulture enjoys nearly 2,000 hours of sunshine, with adequate rainfall (approximately 800mm per annum). Cold down-slope winds from the high Alps to the north are mitigated by warm, early evening breezes blowing up from the south across Lake Garda, ensuring excellent ventilation for the bunches. Crucially, extreme temperature fluctuations between warm days and cool nights prolong the ripening process as harvest approaches, allowing the fruit’s aromatic precursors to develop to their full potential.

Alto Adige’s diversity in eight wines:

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