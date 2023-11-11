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Timorasso: Piedmont’s new flagship white?

An obscure, almost extinct white grape grown in one corner of Piedmont has re-emerged in just a few decades and is now gearing up to be the next star name of Italy’s northwest, with a new DOC sub-zone of Derthona set to receive the official stamp of approval.
Tiziano Gaia Tiziano Gaia

Walter Massa knows no half-measures, and his enthusiasm is well known among fellow wine producers. After all, without his passion Timorasso could not be considered a great white wine today, just one step away from obtaining its own named sub-zone of production. To be honest, without personal enthusiasm, and a certain amount of temerity, Timorasso simply wouldn’t exist.

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The Colli Tortonesi (‘hills of Tortona’) rise from the Po valley in the southeastern corner of Piedmont, in the province of Alessandria, where the region meets Liguria, Lombardy and Emilia Romagna. Their strategic position was already well known to the Romans, who founded Tortona at the crossroads of two important consular roads.

Gaia’s pick: Eight excellent Timorasso whites to try

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