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Timorasso: Piedmont’s rediscovered white

Michaela Morris uncovers the rare Timorasso grape in Piedmont, labelled by the producers as 'Derthona', and tastes six leading examples...
Michaela Morris Michaela Morris

It is not easy keeping up with Italy’s litany of rediscovered grapes. Their storylines, however, are similar – an indigenous variety falls out of favour, dwindling to the brink of extinction before being revived by a single crusading producer. In this narrative, Timorasso is the grape and Walter Massa is its saviour.

Six Timorasso wines to try:

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