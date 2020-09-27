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Top 10 New World sweet wines

From established and well-loved botrytis Semillons to little-known ice wines, the New World nations offer a fascinating and diverse range of sweet wines that consistently attract critical acclaim. Joanna Simon picks her top 10 producers 
Joanna Simon Joanna Simon

New World wine is a useful shorthand in the absence of anything better, but it can seem strangely inappropriate when talking about vineyards dating back 330 years and a wine, Constantia, that was already a phenomenon in the 18th century, at which time European courts fell over themselves to buy it. The Cape’s most famous wine is an exception – is unique, in fact – but there are other producers outside Europe who have significant history under their belts. The Campbells have been making wine in Rutherglen, Australia for 150 years and started their ‘rare solera’ back in the 1920s.

Top 10 New World sweet wines

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