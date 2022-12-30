{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NDIwMDA1ZTE1ZDMyZDMwYjJjYmU4MjQwZDRhOWUyMjY3ODk2MjU5NzNmODRkNTQ0YTk4N2I5M2FjZjlmNTdiNQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Top-scoring wines of 2022: 100-point wines

See the wines tasted in 2022 that got a perfect score from our experts, including six Napa Valley Cabernets, five Tuscan wines, three from both Bordeaux and Burgundy, and a Clare Valley Shiraz.
Decanter Staff Decanter Staff

Decanter Premium members have had access to fine wine tastings from Decanter experts across 2022.

Below are the 22 wines that received the ‘perfect’ score of 100 points, a tiny percentage of the thousands of wines tasted this year – the database now standing at more than 65,000 wines.

Scroll down to see tasting notes and scores for the 22 100-point wines tasted in 2022

100-point wines of 2022: tasted by Decanter experts

Related content

Michaela Morris: my top wines of 2022

Matt Walls: my top wines of 2022

Charles Curtis MW: my top 10 wines of 2022

Latest Wine News