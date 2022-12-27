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Charles Curtis MW: my top 10 wines of 2022

Charles chooses the 10 bottles that impressed him the most from thousands of wines tasted over the past 12 months.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Reflecting on the best wines one has consumed over the past twelve months is a curious exercise. Why only ten? What constitutes ‘best’? To make the selection, I reviewed my notes for the entire year and chose without constraint.

Scroll down to see tasting notes and scores for Charles’ top 10 wines of 2022

Most, but not all, are mature.

Charles Curtis MW: my top wines of 2022

Wines are listed in score order

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