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Twenty Year Old Tawny Port: Tawny at its apex?

Varying degrees of ‘yum’ and ‘completely gorgeous’, aged tawny Ports are the perfect, exquisite antidote to the season’s long nights and cold days. Our Portugal Editor selects 18 top 20 Year Old Tawny bottlings to explore – you won’t really go far wrong.
Ines Salpico Ines Salpico

Starting one’s journey in the world of Port can be as daunting as it quickly becomes captivating. The variety of styles across producers and categories, as well as the identity of each vintage and estate – reflecting the nuances of the Douro river meanders and valley slopes – places it among the world’s most fascinating wine appellations.

But it can be difficult to decide where to start one’s discovery – or how to properly explore the diversity of producers without breaking the bank.

It’s often recommended that Port neophytes and explorers seek out the 20 Year Old Tawny category…

Scroll down to see notes and scores for 18 delectable 20 Year Old Tawny Ports

The magic of 20 Year Old Tawny: Indulge the senses

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