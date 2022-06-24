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PREMIUM

Understanding Pomerol at three price points

Despite its small size and lack of a classification system, Pomerol can be a complicated region to get to grips with. So here’s our expert guide to all you need to know, along with recommendations at three different price levels that you’ll be keen to get your hands on (if you can).
Colin Hay Colin Hay

Pomerol is a paradox. Its famous plateau terroir is hallowed; it produces (in Petrus, Le Pin and Château Lafleur) three of the most expensive wines in the world; demand is so high and quantities so small that it is very difficult to source back vintages; and its mere mention sends the pulses of Bordeaux aficionados racing.

Scroll down for Colin Hay’s three-step Pomerol selection

Yet the landscape of the appellation itself appears flat and uninspiring (a stark contrast to the calcareous contours of its immediate neighbour St-Emilion), there are no grand châteaux here, no visitor centres, no hotels, no cavistes and scarcely a restaurant.

It would be utterly forgettable were it not for the quality of its wines, and it belies entirely the adage that beautiful wines come only from beautiful places.

Understanding Pomerol: Colin Hay’s 12 wine picks

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