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Vinho Verde: 20 of the best tasted and rated

Portugal’s leading white wine region is a great source of fresh bottles for summer drinking. Sarah Ahmed introduces the styles on offer and recommends her top 20 wines to try.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

What is Vinho Verde? ‘Young, fresh and light,’ the marketing trumpeted but, these days, Vinho Verde’s Wine Commission is keen to broaden perceptions beyond the classic, slightly pétillant, non-vintage blends.

As are the Guedes’ family who, in addition to making the best-selling classic, Casal Garcia, now produce sophisticated single-parcel Vinho Verdes under their Aveleda brand. Today, there’s plenty more on offer than ever before…

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Vinho Verde: 20 top wines tasted and rated

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