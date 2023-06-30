{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZGQzZDdmZTc0NmE5NjljNzU4ZWY4MThiZWE5ZDg5NjI3NWM2MTU5NTFlNTI4NDFmNWEwM2E0Mzc5N2VkZTAyYg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Regional profile: The Algarve, plus top wines worth seeking out 

For tourists, the Algarve means sun, sea and fun, but its diverse terroir is also perfect for winemaking. Sarah Ahmed reports on a new generation of boutique producers creating exciting wines from local grapes and recommends 18 top bottles to try. 
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Sunken artefacts – the remains of ancient Phoenician amphorae – attest to a once-brisk wine trade on the river Arade. The river flows from the Serra do Caldeirão mountains through the Algarve town of Portimão, before emptying into the Atlantic Ocean.

Fast forward 2,500 years and the Algarve, mainland Portugal’s southernmost region, is enjoying fresh momentum. Overlooking the Arade – and taking inspiration from Phoenician amphorae – Arvad Wines is among the throng of progressives who, since 2010, have more than tripled the Algarve’s producer headcount.

Scroll down to see tasting notes and scores for 18 top Algarve wines

Ripe for reinvention

Sarah Ahmed’s top 18 Algarve wines

Related articles

Alentejo: Regional profile plus top wines

Bairrada: Regional profile plus top wines

Dão: Regional profile plus top wines

Latest Wine News