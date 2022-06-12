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Vino Nobile di Montepulciano 2019 & Riserva 2018: Vintage report

'Loads of enjoyment over the next seven to ten years,' says Michaela Morris...
Michaela Morris Michaela Morris

After missing out on the full extent of last year’s releases, I was delighted to return to Montepulciano to taste the recently bottled 2019 Vino Nobile di Montepulciano and 2018 Riserva. The two vintages made for an interesting comparison in what separates a good vintage from a potentially great one, particularly when the Riserva category is considered.

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Vino Nobile di Montepulciano 2019

Vino Nobile di Montepulciano releases 2022: Top scorers

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