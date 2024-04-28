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Vino Nobile di Montepulciano 2021: Vintage snapshot & 15 top picks

A hot, dry year yielding concentrated berries. But how did this translate in the wines? Michaela Morris provides a snapshot of the 2021 Vino Nobile di Montepulciano vintage.
Michaela Morris Michaela Morris

‘It’s easy to describe 2021,’ says Maria Stella Carletti from Poliziano. ‘After March, it didn’t rain at all.’ This dramatically simple statement about the vintage conditions in 2021, is supported by data from the Vino Nobile di Montepulciano consorzio, which details that less than 100mm fell between budbreak and harvest.

Drought was coupled with high temperatures. ‘We had one week in July between 38-39°C, and it remained over 30°C for an entire month,’ continues Carletti.

Scroll down to see tasting notes and scores for 15 top picks from the 2021 vintage

Michaela’s picks of Vino Nobile di Montepulciano 2021:

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