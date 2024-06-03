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Chianti Classico annata: New releases in 2024

‘What the new annata releases demonstrate across all three vintages tasted this year – 2020, 2021 and 2022 – is a sense of place within the region,’ concludes Michaela Morris. Read her report below, including tasting notes and scores for dozens of wines.
Michaela Morris Michaela Morris

Italy’s mid-August public holiday, Ferragosto is synonymous with the height of the country’s summer break, but in 2022, it also marked a crucial turning point for the vintage.

Following the arid 2021 vintage, 2022 needs new superlatives. With little rain or snow in autumn 2021 and winter 2022, the dusty terrain resembled August when I visited in mid-March.

Chianti Classico 2022 vintage rating 

Extreme heat and drought conditions were somewhat alleviated by mid-August storms. An early but long harvest yielded a variable mix of characterful near-term drinking annata with unexpected freshness.

4/5

While beneficial, April showers were nowhere near sufficient to replenish reserves for the parched months that followed. ‘Between mid-May and mid-August, we recorded less than 10mm of rain,’ said Valentino Davaz at Poggio al Sole.

Then, in late spring, the heat began to soar and didn’t relent for most of the summer. ‘Average temperatures with maximum peaks over 30°C lasted for more than 80 consecutive days,’ relayed Rocca delle Macìe’s Thomas Francioni. Tim Schefenacker at Castagnoli added that there were five days in July that reached 43°C.

See the score table for Michaela’s tasting notes and scores for 180 new Chianti Classico releases 

Chianti Classico annata: Featured in this report

The selection of wines below are all mentioned in this Chianti Classico annata report. To see all wines tasted, including all the top scorers, view the score table.

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