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Chianti Classico Gran Selezione: New releases in 2024

In the Chianti Classico consorzio's 100th year, 2024 sees the official launch of UGAs exclusively for Gran Selezione. Read Michaela Morris's report on the new releases below, with tasting notes and scores for 60 top recommendations.
Michaela Morris Michaela Morris

As new labels continue to flood Chianti Classico’s highest category, I have tasted almost as many Gran Selezione as annata this year.

The steady increase can largely be attributed to changes in the denomination’s regulations: in July 2023, the minister of agriculture signed the decree legally recognising the region’s Unità Geografiche Aggiuntive (UGA).

See the score table for Michaela’s tasting notes and scores for 180 new Chianti Classico releases 

Featured in this report:

The wines below are all mentioned in this Chianti Classico Gran Selezione report. To see all wines tasted, including all the top scorers, view the score table.

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