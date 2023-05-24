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Morellino di Scansano: Names to know and wines to try

A coastal freshness typifies many of the Sangiovese-based reds from this less-famed southern DOCG of Tuscany, a region full of big-name impetus as well as local personality.
Richard Baudains Richard Baudains

Morellino di Scansano is possibly Tuscany’s most under-the-radar and underrated wine. As a DOCG – Italy’s top level of denomination – with impressive general levels of quality and annual production in 2021, according to its regional consorzio, of 9.2 million bottles, it ought to be far better known. (The Brunello di Montalcino DOCG states ‘an average of 9 million bottles’ a year.)

Somehow, however, Morellino di Scansano misses out on the collective renown of Tuscan wines. The reasons could be that its emergence is relatively recent, and that it is from a part of Tuscany that is a long way from tourist hotspots. It is probably also true that its mysteriously lowly market positioning works against wider recognition.

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10 from the Tuscan south: Baudains’ pick of red Morellino di Scansano

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