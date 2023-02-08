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Top-value Brunello di Montalcino 2018: the 10 to buy

Michaela Morris recommends 10 Brunello di Montalcino 2018s which ‘combine affordability with mid-term potential. Most are stalwarts but there are a couple of rising stars included as well.’
Michaela Morris Michaela Morris

See our score table for all of Michaela’s Brunelo di Montalcino 2018 tasting notes, plus 2017 Riserva & late-release wines

Value and Brunello are not necessarily two concepts that go hand in hand, however the price band for the denomination is large and the overall quality is high. This opens the playing field for those ‘entry price’ Brunello to be considered under these terms – think examples under £70 that make you feel that your money was well spent, especially after they have been cellared for a few years.

Best-value Brunello di Montalcino 2018 wines: top 10

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