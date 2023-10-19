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Walla Walla Valley 2020: vintage review and top wines

The Walla Walla Valley AVA is tricky to nail down as it lies in both the states of Oregon and Washington as well as falling within Washington's larger Columbia Valley appellation. We reveal what the 2020 vintage was like in this cool region and highlight our 12 top wines.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

QUICK LINK Washington State 2020: full vintage report and top-scoring wines

The Walla Walla Valley is a cooler growing region Washington State AVAs that lie further west. The region, which sits in the far southeastern corner of the state and extends into the northeastern corner of Oregon, sees lower temperatures and much more rain than Washington’s desert AVAs, with 28cm of annual rainfall.

In 2020 many producers were fortunate in escaping undue impact from the wildfires. As one side-effect of the smoke was a slowing of ripening (as it obscured the sunlight), many wines show real elegance and a savoury edge.

Scroll down for the top-scoring Walla Walla Valley 2020 wines tasted

Walla Walla Valley 2020: The top wines tasted

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