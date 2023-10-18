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Washington State 2020: Vintage report and top-scoring wines

Despite the challenges faced by winemakers in 2020, including Covid-19 restrictions and wildfires affecting the US west coast, Washington State has produced a raft of wines balancing elegance and power, with present but accessible tannins. Decanter's US editor Clive Pursehouse reviews this warmer-than-average, low-yielding vintage and picks out the top wines from his extensive tastings.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

In uniquely challenging year, beset by wildfire smoke and the chaos of the pandemic, Washington State made some wonderfully balanced wines in 2020. The best show great ripeness, well-managed tannins and fresh acidity.

Scroll down for tasting notes and scores of the top Washington State 2020 wines

Washington State 2020: Top-scoring wines

See the Washington State 2020 score table with all wines scoring 94 points and above

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