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Washington State 2020: Vintage report and top-scoring wines
Clive Pursehouse
October 18, 2023
In uniquely challenging year, beset by wildfire smoke and the chaos of the pandemic,
made some wonderfully balanced wines in 2020. The best show great ripeness, well-managed tannins and fresh acidity. Washington State
Scroll down for tasting notes and scores of the top Washington State 2020 wines
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Washington State 2020: Top-scoring wines
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