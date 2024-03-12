{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OWUwYTA0ZGQyYzIxMjZmZmIwYmI1NWQyYTUwYTRhOWQyMjhkYTkyZDBlYzBmNjJmYjMzZjAwNTk0YTM4OWY3Ng","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Walls: Domaine Bonnefond’s inspiring next generation

Matt Walls visits Domaine Bonnefond in Côte-Rôtie, where, in an appellation domainted by male winemakers, 26-year-old Léa Bonnefond is making quite the impression.
Matt Walls Matt Walls

The small Suzuki 4×4 came to an abrupt stop and we teetered at the top of a steep path in lieu-dit ‘Les Rochains’, high in the hills of Côte-Rôtie. It had been raining all day and the ground was a slick of slippery brown mud. The Rhône was flowing grey in the valley far below us. Léa Bonnefond flicked a button on the dashboard and the car switched to four-wheel drive. She pushed the accelerator, and down we went.

The cover of my notebook still displays my fingernail marks, but Bonnefond was unconcerned – just another day in the vines for this 26-year-old, who grew up next to the winery in the tiny hamlet of Mornas.

Scroll down to see tasting notes and scores for five vintages of Léa Bonnefond’s stunning wine

Join Matt Walls on an exclusive Rhône Valley wine tour in 2024

An unforgettable week visiting the best wineries in the region

See here for booking details

Notes and scores for five vintages of Léa Bonnefond’s exceptional cuvée:

Wines are listed youngest to oldest

Related articles

Walls: Exploring Côtes du Rhône Villages Séguret

Northern Rhône 2022: Full report and top-scoring wines

Walls: The importance of drinking windows over scores

Latest Wine News