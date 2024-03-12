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Walls: Domaine Bonnefond’s inspiring next generation
Matt Walls
March 12, 2024
The small Suzuki 4×4 came to an abrupt stop and we teetered at the top of a steep path in lieu-dit ‘Les Rochains’, high in the hills of
. It had been raining all day and the ground was a slick of slippery brown mud. The Côte-Rôtie was flowing grey in the valley far below us. Léa Bonnefond flicked a button on the dashboard and the car switched to four-wheel drive. She pushed the accelerator, and down we went. Rhône
The cover of my notebook still displays my fingernail marks, but Bonnefond was unconcerned – just another day in the vines for this 26-year-old, who grew up next to the winery in the tiny hamlet of Mornas.
Scroll down to see tasting notes and scores for five vintages of Léa Bonnefond’s stunning wine
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Join Matt Walls on an exclusive Rhône Valley wine tour in 2024
An unforgettable week visiting the best wineries in the region
Notes and scores for five vintages of Léa Bonnefond’s exceptional cuvée:
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