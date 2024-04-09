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Walls: Domaine Danjou-Banessy, rising star of Roussillon

In a departure from his usual Rhône coverage, Matt Walls travels even further south to the wild reaches of Roussillon, on France's border with Spain, to meet two brothers making waves in this promising region.
Matt Walls Matt Walls

Languedoc-Roussillon: two words, three syllables each. You’d be forgiven for assuming some kind of parity. But Roussillon makes only about 5% as much wine as Languedoc.

Take a walk around Perpignan, just 10km from the Mediterranean and 20km from the Spanish border, and you’ll sooner spot the blood-and-gold stripes of the Senyera than the French tricolour. Street signs offer both Catalan and French names. Many locals believe Roussillon is more naturally grouped with Penedès and Priorat than Pic-St-Loup and Picpoul de Pinet.

Ask wine lovers to name the greatest estate in Languedoc and Mas de Daumas Gassac will undoubtedly feature. But what about Roussillon? Not so obvious, but there’s one producer that I would suggest without hesitation – Domaine Danjou-Banessy.

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10 fabulous wines from Domaine Danjou-Banessy:

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