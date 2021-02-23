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Walls: Henri Bonneau and the estate today

Matt Walls visits the Henri Bonneau estate to meet the new owners and discover whether the spirit of the legendary winemaker lives on in the wines made since his passing.
Matt Walls Matt Walls

In regions like the Rhône, where winemaking is still very much a family affair, vineyards are usually handed down from one generation to the next. So, what happens when that’s not possible?

This was the situation following the death of revered Châteauneuf-du-Pape vigneron, Henri Bonneau, on 21 March, 2016. I visited the estate recently to meet the new estate managers and to find out what, if anything, has changed since his passing.

Scroll down for Matt Walls’ tasting notes and scores for the Henri Bonneau wines tasted

Tasting a selection of Henri Bonneau wines across eight vintages:

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