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Walls’ hidden gems: Mas de Libian, Ardèche

Matt Walls has unearthed another top quality, relatively unknown producer in the Rhône in the form of biodynamic estate Mas de Libian, where he finds wines with great clarity and energy but also ageing potential.
Matt Walls Matt Walls

Our feet crunched through layers of dry oak leaves as we climbed a pebbly path towards the vineyards behind the farmhouse. Roots go deep here. Not just the tall oaks and squat vines, but families too.

I walked the vineyards at Mas de Libian with Hélène Thibon, but it was her father Jean-Pierre that greeted me when I arrived. Hélène’s sister Catherine was out front with Bambi the horse, ploughing the sandier plots.

Later, we tasted in the winery with Hélène’s son Aurélien. Three generations of a much longer line; the Thibon family bought this estate in 1670.

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