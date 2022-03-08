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Walls: Tasting the classic 2001 Guigal La Las

Matt Walls takes a look at the 2001 vintage of the famous Côte-Rôtie trio from Rhône producer Guigal. Read his assessment below and find out whether the three 2001 La Las are ready to drink now.
Matt Walls Matt Walls

Like many teenagers, I was obsessed with movies when I was growing up. When I see original posters today for films I enjoyed back then, the effect is immediate – a glance somehow conjures the story, the characters and the emotional impact all at once.

Today, wine labels can have a similar effect. And what more iconic labels are there in the Rhône than Guigal’s single vineyard Côte-Rôties?

When I see the red and gold label of La Mouline, it has the same effect as when I’m confronted with the poster for Goodfellas. Both are classics of their genre that have stood the test of time.

And after 21 years, how are the 2001 La Las holding up? I tasted all three iconic wines to see how this eminently classic vintage is looking today.

Scroll down to see tasting notes and scores for the three 2001 La Las

See Matt Walls’ tasting notes and scores for the three 2001 La Las:

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