{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTA3N2IyYThlZTk0MjhkNjg4ZjY5MzdhM2Q3MjA4ZTZkYjQ4ZmM5NzliYjQ4MzIxZGY1ODc0NDU3Y2FmY2UzNA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Walls: Tasting five vintages of Domaine Gonon St-Joseph

Matt Walls assesses the drinkability of four older vintages of one of the greatest estates in St-Joseph, Domaine Gonon, comparing them to the more recent 2018 vintage for wider context.
Matt Walls Matt Walls

As a wine critic, witnessing a relatively unknown estate rise up and receive the recognition it deserves can be a bittersweet feeling.

From a purely selfish point of view, you watch the prices rise inexorably so you can no longer afford to drink wines from that estate as often as you once did. But primarily you’re delighted for the owners and for those who have discovered their wines.

Scroll down for Matt Walls’ tasting notes and scores for five vintages of Domaine Gonon St-Joseph

Tasting notes and scores for five vintages of Domaine Gonon St-Joseph:

Related content:

St-Joseph 2020: report and top-scoring wines

Walls: Tasting Hermitage 2001 20 years on

Rhône 2020 En Primeur: full vintage report and top-scoring wines

Latest Wine News