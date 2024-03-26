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Walls: Vertical tasting of Château Mont-Redon 1961-2022

Matt Walls explores Château Mont-Redon, one of the more singular estates in Châteauneuf-du-Pape which produces some of the longest-lived wines in the region.
Matt Walls Matt Walls

As I drove into a small hamlet just north of Châteauneuf-du-Pape, I wondered which building was Château Mont-Redon. It quickly became clear that the hamlet was Château Mont-Redon.

The average Châteauneuf estate has 10 hectares of vines and a small, functional winery. Mont-Redon has its own petrol station and full-time mechanic to service its fleet of tractors. It’s big enough to have a library of older vintages going back decades. I paid a visit to find out if its reputation for exceptionally long-lived wines is merited.

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Tasting notes and score for 28 wines tasted across six decades:

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