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Washington 2018 reds: top-scoring wines from Yakima Valley

Yakima Valley is the largest sub-AVA of the Columbia Valley AVA and it's one of Washington's coolest growing areas. Dr Owen Bargreen takes a detailed look at the AVA and selects his best Yakima Valley 2018 red wines.
Dr Owen Bargreen Dr Owen Bargreen

A place all its own in Washington State, the Yakima Valley has cooler growing season temperatures than both the Walla Walla and Red Mountain AVAs.

Scroll down for the top-scoring Yakima Valley 2018 red wines

The Yakima Valley AVA was founded back in 1983 and is the largest sub-AVA of the Columbia Valley AVA, cultivating 6,879 hectares of wine grapes, with more than 40 varieties planted.

Washington 2018 red wines: full report and top-scoring wines

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Individual analysis by AVA:

 Columbia Valley | Horse Heaven Hills | Red Mountain | Walla Walla Valley

Plus: Top-value Washington 2018 reds – the best to buy

This is Washington State’s first federally recognised AVA and now includes more than 60 wineries.

The top-scoring Yakima Valley 2018 red wines

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