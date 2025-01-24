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What will we be drinking in 2025: Trend watch

As the new year begins to unfold, it’s time to gaze into the crystal ball and look ahead at what we’ll be drinking in 2025.
Henna Bakshi Henna Bakshi

It’s the iconic greeting you get when you walk into The Varsity, a hotdog and milkshake joint in Atlanta: ‘What’ll ya have?’

It’s a mix of southern US charm and the casualness of a friend: it lets you drop your shoulders and relax – no pressure or judgement. And this is the question, with all its warmth, that I pose to you.

A fortune teller I am not, but the answer, I predict, will revolve around creativity and social impact. Whether it’s choosing wines from war-torn regions, bringing ancient, forgotten grapes into the fold or championing organic and biodynamic practices, drinkers will prioritise uniqueness over tradition.

Pét-nats, natural wines and orange wines have experienced a huge boom in the last few years and we’ll continue to ride the aftershocks. Non-alcoholic beverages will remain popular among the sober-curious, though NA cocktails and beer will have better luck than NA wine – a category that has hitherto had a hard time nailing taste.

Emerging wine markets and increasing interest in sake, cocktails made with sweet wines, and sparkling wines will reshape what it means to enjoy a drink in 2025.

Notes and scores for wines accompanying the text are listed below

10 wines we’ll be drinking in 2025

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