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Which Brunello 2019 should I drink when?

‘There is no doubt that 2019 is a superb vintage,’ says Michaela in her Brunello 2019 report. Below, she recommends 15 wines for early, mid-term and long-term drinking.
Michaela Morris Michaela Morris

The strength of the 2019 vintage of Brunello di Montalcino is that it proposes wines to drink over a wide range of time.: many are immediately accessible, with earlier-drinking examples ready to enjoy over the next decade.

Scroll down to see tasting notes and scores for all 15 Brunello wines

Other wines might benefit from further ageing and will ultimately give pleasure over the next 15 years.

Very few are completely untouchable now, but there are those that will definitely blossom slowly. These long-haul wines may be tucked away for 20 years.

Brunello di Montalcino 2019: Michaela’s picks for early, mid-term and long-term drinking

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