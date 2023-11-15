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Willow Creek 2021: Report and top-scoring wines

Willow Creek in one of the crown jewels in West Paso Robles. Brianne Cohen selects her top wines from the region after completing her Paso Robles 2021 vintage report.
Brianne Cohen Brianne Cohen

Just south of the sub-AVA Adelaida District lies Willow Creek, a high rainfall, high-elevation sub-district with similar properties. J Dusi Wines, a legacy Paso producer, has been farming the Paper Street vineyard, which straddles Adelaida and Willow Creek, for close to 10 years. The vineyard is planted to head-trained Zinfandel with cuttings from the Dusis’ century-old Dusi vineyard.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top Willow Creek 2021 wines

Cohen’s pick from Willow Creek 2021: the sub-appellation’s standout wines

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