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Yohan Castaing: my top Champagnes of 2022

Having tasted countless Champagnes throughout 2022, Yohan Castaing reflects on his personal highlights.
Yohan Castaing Yohan Castaing

At present, the Champagne region is undoubtedly France’s most multifaceted and evolving wine region. Thanks to a few important wine growers (Anselme Selosse, Francis Egly, and others), it is experiencing significant dynamism and is forcing a revolution on some houses.

The rediscovery of terroirs is often at the heart of this stylistic metamorphosis now underway in Champagne. It has opened up a range of possibilities.

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Yohan Castaing’s top 10 Champagnes of 2022:

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