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What’s the appeal of Rioja?

‘There are so many ways to explain the varied appeal of Rioja,' says Sarah Jane Evans MW.
Sarah Jane Evans MW Sarah Jane Evans MW

Rioja is many things: a place, a brand, the birthplace of the Spanish language, a moderately unpronounceable word to non-Spanish speakers, the home of glorious wines. It’s also a wine region that’s still poorly understood.

My affection for Rioja runs deep. But my relationship with the region almost never happened. I first visited in 1998, when I won a scholarship for my WSET Diploma from the producer Freixenet, who generously sponsored a self-drive trip from Bilbao to Barcelona.

The trip itself proved to be influential in my subsequent work with Spanish wines, but it could not have started any worse.

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