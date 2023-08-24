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Adelaida Vineyards & Winery: Profile plus 10 wines to try

The most historic Pinot Noir vineyard in California is in… wait for it… Paso Robles. Adelaida Vineyards & Winery's nearly 60-year-old HMR Vineyard defies conventional and climate wisdom to produce exquisitely balanced Pinots, as Sara Schneider discovers.
Sara Schneider Sara Schneider

Overheard in a restaurant almost never: ‘I’ll have the Pinot Noir from Paso Robles.’ This California Central Coast region is just too warm to grow Burgundy’s great grapes, they say. West Sonoma, West Santa Barbara… sure. Those are the pockets that nurture the thin-skinned, cool-climate variety.

Paso is the domain of Cabernet Sauvignon and its Bordeaux cohorts which thrive in Paso’s warm, dry climate. And increasingly Syrah and its Rhône cousins, which produce an exciting range of characters across this large region. But Pinot? Yes! Don’t be so quick to deny its polish here.

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Adelaida Vineyards & Winery: 10 to try from this Paso pioneer

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