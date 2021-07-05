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PREMIUM

Adelaide Hills: regional overview and top-scoring wines

Head for the Hills, on the edge of South Australia's capital city, and you’ll find a region that defies definition, with myriad terroirs, microclimates and grape varieties. David Sly pays a visit and, from his comprehensive regional tasting of 187 wines, picks out his 26 top-scoring bottles to try.
David Sly

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Individual analysis of the Adelaide Hills by grape variety:

Chardonnay | Sauvignon Blanc | Shiraz | Pinot Noir | Sparkling | Alternative varieties

Plus: Adelaide Hills value – the best wines to buy

The Adelaide Hills wine region shocks everyone who takes the effortless 20-minute drive east from downtown Adelaide, the capital city of South Australia.

Wine professionals and punters alike find a wildly undulating terrain they didn’t expect. It’s a crazy patchwork quilt of untouched bushland, urban homes, farm plots and manicured vineyards.

There’s no simple pattern to these sites, which range greatly in topography and microclimate, producing a huge range of grape varieties, from Chardonnay and Pinot Noir on elevated plots of dizzying steepness, to less-familiar Mediterranean varieties in the more open, sunny areas.

Scroll down for David Sly’s top-scoring Adelaide Hills wines

Adelaide Hills: the top-scoring wines

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