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Henschke 2016 releases – Hill of Grace and more

Henschke, makers of Australia’s most heralded single-vineyard Shiraz, releases its 2016 vintage today. Sarah Ahmed had the first taste of six new wines, including Hill of Grace, Mount Edelstone and the rare Hill of Roses.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Normally Stephen and Prue Henschke do not release their Hill of Grace Shiraz and Mount Edelstone Shiraz together.

But in the bounteous, sweet blackberry-filled and spice-scented 2016 vintage, the Eden Valley-based family winery is simultaneously launching the 59th and 64th vintages from these iconic single vineyards. As well as the 13th release of Hill of Roses Shiraz, a two-barrel rarity.

Scroll down for Sarah Ahmed’s first taste of the Henschke 2016 releases

Contact UK importer Liberty Wines for allocations and stockists.

Sarah Ahmed tastes the Henschke 2016 releases

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