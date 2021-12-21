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Aldo Fiordelli: My top 10 fine wines of 2021
Aldo Fiordelli
December 21, 2021
The combination this year of the release of the
(and in November, the 2016 Riservas) and the 2016 Brunello di Montalcinos has given me the opportunity to taste many outstanding wines. 2018 SuperTuscans
2016 was an exceptional year throughout all of Italy, just as it was in
and Bordeaux , while the more classic and leaner 2018 vintage is for SuperTuscans a true example of that rare but beautiful combination of substance and finesse, producing plentiful, ageworthy wines full of elegance. Burgundy
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