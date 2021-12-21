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Aldo Fiordelli: My top 10 fine wines of 2021

Decanter contributor Aldo Fiordelli highlights his top fine wines of 2021, including a clutch of SuperTuscans, some 2017 Barolo, and Biondi-Santi's 1983 Brunello Riserva.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

The combination this year of the release of the 2016 Brunello di Montalcinos (and in November, the 2016 Riservas) and the 2018 SuperTuscans has given me the opportunity to taste many outstanding wines.

2016 was an exceptional year throughout all of Italy, just as it was in Bordeaux and Burgundy, while the more classic and leaner 2018 vintage is for SuperTuscans a true example of that rare but beautiful combination of substance and finesse, producing plentiful, ageworthy wines full of elegance.

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Aldo’s top10 fine wines of 2021:

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